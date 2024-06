Un député arabe d'Israël dénonce une "traque" contre sa communauté depuis l'attaque du 7 octobre

Partager:

"Les meilleurs jours sont à venir" proclame un écriteau dans le bureau parlementaire d'Ahmad Tibi, figure de la minorité arabe d'Israël, comme un slogan auquel se raccrocher pour cette communauté selon lui "traquée" pour son soutien à Gaza depuis le 7 octobre.

Pour avoir exprimé leur soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza, dévastée par les représailles israéliennes à l'attaque du Hamas, des Arabes d'Israël disent sentir une pression accrue de la part des autorités. "Après le 7 octobre, des centaines de citoyens arabes ont été traqués par la police israélienne pour avoir écrit une publication compatissant avec les enfants de Gaza ou disant 'non à la guerre'", raconte Ahmad Tibi, 65 ans, à la tête du parti Ta'al. "Ca a été, et c'est toujours, des jours difficiles pour les citoyens palestiniens d'Israël", dit-il dans un entretien à l'AFP. À lire aussi "200 à 250 otages": Israël avait connaissance d'un plan avant l'attaque du 7 octobre

Les Arabes israéliens, comme on les appelle en Israël, représentent environ 20% de la population et s'identifient pour une grande majorité comme des Palestiniens. Descendants de la population arabe de la Palestine du mandat britannique et s'étant retrouvés en territoire israélien après la création d'Israël en 1948, ils se disent fréquemment victimes de discrimination vis-à-vis de la majorité juive. À lire aussi Pas de répit dans la guerre à Gaza, échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise

Entre le 7 octobre et le 27 mars, la police a arrêté 590 personnes arabes et 13 juifs, pour des infractions liées à des propos considérés comme relevant de l'"apologie du terrorisme", d'après l'organisation Adalah de défense des droits de la minorité arabe, se basant sur des données officielles. À lire aussi Cette vidéo de la capture de soldates israéliennes le 7 octobre diffusée en Israël "La répression de la liberté d'expression a créé une situation dans laquelle les citoyens palestiniens (...) ne peuvent ni manifester ni exprimer librement leurs opinions", dénonçait l'organisation en novembre.

Inégalité

M. Tibi se défend de soutenir l'attaque menée par le Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, qui a entraîné la mort de 1.195 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

En représailles, Israël a promis de détruire le mouvement islamiste palestinien. Son offensive militaire sur la bande de Gaza y a fait 37.765 morts, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. "Nous avons dit ici (au Parlement) et partout que nous étions contre le fait de viser des civils, que ce soit dans le sud d'Israël, que ce soit des enfants ou des femmes", déclare-t-il.

"Entre-temps, on parle de plus de 15.000 enfants tués à Gaza", soulève le député, docteur de formation, qui dit avoir perdu 13 proches à Gaza dans des raids israéliens. À lire aussi Raids meurtriers et combats à Gaza, craintes d'une guerre entre Israël et le Hezbollah

Il dénonce le peu d'arrestations chez "ceux, côté juif, qui appellent à expulser les citoyens arabes, à tuer tous les Arabes, à détruire l'ensemble de Gaza...". Les autorités israéliennes mettent en avant l'intégration des membres de la minorité arabe dans la société et sur le marché du travail comme un signe de cohésion.