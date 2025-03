Un ministre français tire la sonnette d'alarme: "Le risque de guerre n'a jamais été aussi élevé"

Les pays européens se rassemblent et cherchent à s'organiser pour assumer eux-mêmes leur défense. Selon Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, "la ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous".

"Jamais le risque d'une guerre sur le continent européen, dans l'Union européenne n'a été aussi élevé parce que depuis bientôt quinze ans, la menace ne cesse de se rapprocher de nous, la ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous", a déclaré M. Barrot, à la radio France Inter, à quelques heures d'un débat au Parlement sur la guerre en Ukraine et la sécurité en Europe.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a estimé lundi que "la ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous" en raison des "ambitions impérialistes" de la Russie, et notamment de la guerre qu'elle a déclenchée contre l'Ukraine.

"Pour mettre fin à la guerre d'agression russe en Ukraine, nous voulons que les Etats-Unis, par la pression, puissent faire venir Vladimir Poutine à la table des négociations et accepter de mettre fin une bonne fois pour toutes à ses ambitions impérialistes qui ont déplacé la ligne de front de plus en plus proche de chez nous", a poursuivi le ministre français des Affaires étrangères.

M. Barrot s'est félicité de l'issue de la réunion au sommet d'une quinzaine de pays européens dimanche à Londres, estimant que "ce à quoi nous avons assisté, c'est le réveil de toute une partie des Européens qui refusaient de voir la réalité des choses". Ces pays européens sont désormais convaincus, selon lui, de la nécessité "que l'Europe puisse assurer sa propre défense et sa propre sécurité et que nous mettions en œuvre les moyens nécessaires pour ne plus jamais à avoir à demander aux Etats-Unis ce qu'ils peuvent faire pour la sécurité européenne".

Le ministre français a expliqué par ailleurs que la proposition avancée par la France et la Grande-Bretagne d'une trêve d'un mois en Ukraine "dans les airs, sur les mers et sur les infrastructures énergétiques (...) était une manière de vérifier que la Russie est bien volontaire pour mettre fin à cette guerre", précisant que "ça veut dire pas de retrait des troupes russes au sol dans un premier temps".