Un nouveau gouvernement nommé en Haïti

Un nouveau gouvernement a été nommé mardi en Haïti, avec pour mission de tenter de rétablir sécurité et stabilité dans le pays ravagé par la violence des gangs.

L'ancien Premier ministre Ariel Henry, nommé juste avant l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, était très contesté.

Il a accepté de démissionner le 11 mars. Le même jour, était acté le principe de la création d'un conseil présidentiel de transition, lors d'une réunion entre Haïtiens et plusieurs organisations et pays comme la Communauté des Caraïbes et les Etats-Unis.

Ce conseil de neuf membres (sept avec droit de vote et deux observateurs) a officiellement été créé en avril. Son mandat devra prendre fin au plus tard le 7 février 2026.