Un puissant séisme frappe la Californie: l'alerte au tsunami levée

Elles ont indiqué qu'aucune zone n'avait encore été touchée par un tsunami, mais que toute personne se trouvant à proximité des côtes devait être consciente du risque encouru.

On apprend à 21h que l'alerte au tsunami avait été levée par les autorités.

Alerte par téléphone

"Une série de vagues puissantes et de forts courants pourraient impacter les côtes près de vous", avaient annoncé l'alerte. "Vous êtes en danger. Eloignez-vous des eaux côtières". Les utilisateurs de smartphones dans le nord de la Californie ont reçu des avertissements les invitant à rejoindre immédiatement des zones en hauteur, a rapporté le San Francisco Chronicle.

Le journal a précisé que des sirènes d'alerte au tsunami avaient retenti sur une partie de la côte. La côte ouest des États-Unis se trouve au confluent de plusieurs plaques tectoniques et les tremblements de terre y sont relativement fréquents.

La région a été touchée par plusieurs séismes importants, dont celui de 1994 qui a frappé Northridge, dans la région de Los Angeles. Il avait causé des dizaines de morts et des milliers de blessés, ainsi que des milliards de dollars de dégâts aux habitations et aux infrastructures.

Le tremblement de terre de San Francisco de 1906, qui avait également provoqué un tsunami, aurait tué plus de 3.000 personnes, dont certaines avaient péri dans les incendies ayant éclaté après la puissante secousse.