Une flotte obscure de navires, avions et drones de l'OTAN envoyés en mer Baltique: "Je ne vais pas entrer dans les détails"

Une flotte d'un nombre inconnu de navires, avions et drones va être envoyée par l'OTAN en réaction aux dégradations de câbles sous-marins en mer Baltique

L'OTAN va déployer des navires, avions et drones en mer Baltique en réaction aux dégradations de plusieurs câbles sous-marins dont est soupçonnée la Russie, a annoncé mardi son secrétaire général, Mark Rutte, après une réunion à Helsinki des pays de l'Alliance riverains de cette zone maritime.

"Je ne vais pas entrer dans les détails concernant le nombre exact de navires, car cela peut varier d'une semaine à l'autre, et nous ne voulons pas rendre l'ennemi plus avisé qu'il ou elle ne l'est déjà", a dit M. Rutte en conférence de presse.