"Une très grosse affaire": Donald Trump a réussi à convaincre l'Ukraine de lui céder ses terres rares sous certaines conditions

L'Ukraine a accepté les termes d'un accord sur l'exploitation de ses terres rares (et précieuses) par les Etats-Unis. Accord que le président Volodymyr Zelensky pourrait signer dès vendredi à Washington.

Kiev et Washington se sont mis d’accord à propos des minerais de l’Ukraine. "J'ai entendu dire qu'il venait vendredi. C'est certainement OK pour moi. Il aimerait le signer avec moi, et je comprends cela - c'est une grande affaire, une très grande affaire", a déclaré Donald Trump mardi à la Maison Blanche, interrogé à ce sujet. Le président américain a demandé à l'Ukraine de lui donner accès à ses ressources minières pour compenser les milliards de dollars d'aide versés par l'administration de son prédécesseur Joe Biden.

Un partage des revenus ?

Un haut responsable ukrainien a indiqué à l'AFP mardi que Kiev était prêt à signer. "Les Américains ont enlevé toutes les clauses qui ne nous convenaient pas, en particulier les 500 milliards de dollars" que les minerais étaient censés rapporter aux Etats-Unis, explique-t-il. Washington développerait conjointement les richesses minières avec l'Ukraine, et les revenus qui en seraient issus iraient dans un fonds nouvellement créé qui pourrait être "conjoint à l'Ukraine et à l'Amérique", selon la même source.