"Vermine", "dérangé", "inapte": les déclarations controversées se multiplient dans la campagne américaine, quel impact sur les électeurs?

Alors que la campagne électorale s'intensifie, Donald Trump multiplie les déclarations controversées, poussant sa rhétorique à des extrêmes jamais atteints. Les enjeux sont de taille et les électeurs américains devront trancher entre deux visions opposées de l'avenir du pays.

Pourtant, malgré des sondages toujours au coude à coude, le comportement de Trump ne l'a pas encore disqualifié aux yeux de nombreux électeurs. Il reste souvent en tête lorsqu'il s'agit de la confiance en matière de gestion des prix élevés et de l'immigration.

"Vermine", "ennemi intérieur"...: des propos alarmants et outranciers

Les commentaires récents de Trump ont suscité des inquiétudes, notamment lorsqu'il a laissé entendre qu'il pourrait utiliser l'armée contre "l'ennemi intérieur". Lorsqu'on lui a demandé précisément à qui il faisait référence, il a cité les démocrates californiens Nancy Pelosi et Adam Schiff.

À lire aussi Donald Trump insulte Kamala Harris lors d'un dîner de charité: le milliardaire se moque de son intelligence

Ces propos, qui brisent un autre tabou présidentiel, illustrent les craintes liées à un éventuel second mandat. Trump a juré de dédier un second mandat à la "rétribution" et de se servir du ministère de la Justice contre ses ennemis politiques.

Dans un autre signe de sa rhétorique extrême, Trump a qualifié ses opposants de "vermine" et a laissé entendre qu'il pourrait utiliser les forces armées contre eux. De telles déclarations sont inquiétantes non seulement pour leur contenu, mais aussi pour leur portée auprès de ses partisans les plus fervents.