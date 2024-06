Deux personnes touchées par la fumée dans l'incendie des caves d'un immeuble à Schaerbeek

"Deux personnes ont été intoxiquées par les fumées et ont dû être soignées sur place par les médecins du Smur", a expliqué le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. La fumée dégagée par le brasier s'était en effet propagée dans l'ensemble de l'immeuble, constitué de cinq étages.

Les pompiers ont réussi à éteindre l'incendie mais six caves ont été endommagées, dont deux ont été complètement brûlées.

"La cause de l'incendie doit encore être déterminée", ajoute le porte-parole des pompiers. Si les opérations de ventilation de l'immeuble ont pris un certain temps, les habitants ont finalement pu réintégrer leurs appartements, après une vérification également de la présence de CO.