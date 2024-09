Guet-apens mortel à Ixelles: le parquet dévoile un nouvel élément sur l'enquête

Après l'agression mortelle dans un immeuble à Ixelles, nous apprenons qu'un suspect a été interpellé le 30 août et placé sous mandat d'arrêt. Il s'agit d'un homme de 24 ans.

Le 29 août dernier, un père de famille de 57 ans était abattu par balle vers 4h lors d'une invasion de domicile à Ixelles, en région bruxelloise. Sa femme et son fils ont été gravement blessés. Aujourd'hui, nous apprenons, via le parquet de Bruxelles, qu'une personne a été interpellée le 30 août et placée sous mandat d'arrêt: "Il s’agit d’un homme de 24 ans. Sa détention préventive a été confirmée par la chambre du conseil depuis lors".

Le parquet précise qu'il ne communiquera pas davantage "à la demande explicite de la juge d’instruction et ce dans l’intérêt de l’enquête".