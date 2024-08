Le personnel d'Audi Brussels convié à Forest National: une ambiance électrique, la direction huée sur scène

Une assemblée du personnel d'Audi Brussels a été organisée ce vendredi matin au sein de la salle de concerts Forest National. Selon Pascal Debrulle, délégué FGTB, la direction a été huée du début à la fin de la réunion, ponctuée de sifflets et de cris. "Rien de neuf n'a été annoncé. La direction nous demande de rester calmes, évoque des projets à venir et la recherche de solutions, mais rien de concret n'est sur la table", a-t-il déploré.

Cette assemblée s'est déroulée sous haute tension, alors que la direction d'Audi a annoncé le 9 juillet dernier son intention de restructurer l'usine bruxelloise, laissant planer la menace d'une fermeture et la suppression potentielle de 1.500 emplois dès octobre prochain, puis de plus de 1.100 autres en 2025.

La réunion a débuté peu après 10h. Lorsque la direction est arrivé sur scène, les employés ont hué et sifflé. "Menteurs", "vendus", peut-on entendre dans la vidéo que nous nous sommes procurés. Selon la police, environ 1000 personnes sont à l'intérieur de la salle de spectacle.

Quelques pétards ont éclaté peu avant 10h00. Des mesures de sécurité renforcées, incluant grilles et fouilles, ont été mises en place, suscitant l'indignation des employés.

Les sous-traitants, interdits d'accès à la salle, ont exprimé leur frustration. Kader, sous-traitant chez Audi depuis six ans, déplore le manque de communication depuis l'annonce de la restructuration en juillet. Ce vendredi encore, "on a l'impression d'être mis de côté", a dénoncé le travailleur. "On n'est pas des employés, on est des terroristes", a lâché un collègue, ironique et amer face au dispositif de sécurité mis en place.