Le président de la mosquée visée par un projet d'attentat réagit: "On est content que la police ait fait son travail"

Le parquet de Bruxelles a indiqué jeudi en fin d'après-midi qu'un mineur d'âge avait été interpellé pour planification d'un attentat terroriste. La cible était une mosquée de Bruxelles.

"On était content que la police ait fait son travail en arrêtant le jeune. Un jeune de 14 ans, c’est petit. On est une mosquée calme, on n’a jamais eu de problème", a réagi Moustapha Benali, le président de la mosquée. "Les mesures de sécurité ? Quand on voit les gens rentrer avec un sac, on demande de le laisser tout près de la porte, au lieu de venir avec dans la mosquée. Et quand la prière commence, on ferme la porte. (…) Quelqu’un qui voudrait faire une attaque ne peut pas rentrer. On n’a jamais eu d’intrusion ici."