Schaerbeek: de nombreuses personnes évacuées après la détection de CO, trois d'entre elles intoxiqués sévèrement

Une intervention des pompiers a permis d'évacuer de nombreuses personnes, susceptibles d'être intoxiqués par du CO, à Schaerbeek.

Ce jeudi soir, aux alentours 19h15, les Pompiers de Bruxelles, les services médicaux 112 et la police de la zone BruNo et Sibelga sont intervenus à Schaerbeek, avenue Princesse Élisabeth dans une maison de rangée de 4 étages.

Une ambulance et un SMUR avaient été diligentés sur place pour un souci médical aigu au 1er étage, mais le détecteur CO des secouristes s’est immédiatement déclenché. Les personnes présentes ont été évacuées et des moyens pompiers supplémentaires ont été dépêchés sur les lieux de l’incident.