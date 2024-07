Un nouvel acte antisémite vandalise le monument à la mémoire de résistants à la Cambre

Le monument érigé dans le Bois de la Cambre en mémoire de trois héros bruxellois de la résistance, qui ont sauvé la vie de nombreux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, a une nouvelle fois été vandalisé, indique mardi l'administration communale, confirmant une information de plusieurs médias. Comme à la mi-juin, des croix gammée et celtique ont été peintes sur la plaque commémorative.

Youra Livchitz, Jean Franklemon et ­Robert Maistriau ont, le 19 avril 1943, saboté un train transportant 1.631 juifs, dont 262 enfants. Ce "20e Convoi" les amenait depuis la caserne Dossin à Malines vers une mort certaine.

Armés d'un pistolet et d'un feu rouge improvisé, les trois résistants étaient parvenus à arrêter le train à hauteur de Boortmeerbeek, ce qui permit à plus de 200 déportés de prendre la fuite. Une partie d'entre eux furent tués ou repris par les Nazis, mais plus de cent personnes ont pu échapper à la mort.