"Une insécurité totale, on n’ose même plus sortir", confie un témoin qui était dans la rue au moment des coups de feu à Anderlecht

Il dit avoir entendu 4 ou 5 coups de feu, "mais c'était une arme de guerre, une Kalachnikov, je crois." Selon lui, dans le quartier derière la station de métro, il y règne "insécurité totale". Il explique que la police reste principalement de l'autre côté, sur la place Clemenceau. "On n'ose même plus sortir avec nos enfants. On ne sait même pas aller au marché, on a tellement peur."

Il fallait absolument s'arrêter et faire un détour

"J'étais dans un bus, j'ai entendu le policier venir près du chauffeur et expliquer que des coups de feu venaient d'être tirés et qu'il fallait absolument s'arrêter et faire un détour", nous raconte une personne qui souhaite aussi garder l'anonymat. Elle poursuit: "J'ai vu au moins quatre voitures de police et deux fourgonnettes. Quand j'ai dû quitter la scène, d'autres véhicules de police arrivaient encore."

Un autre témoin explique: "J'étais près de la station de Clemenceau et j'ai entendu des coups de feu et j'ai vu des gens qui se sont mis à courir. Je n'ai pas voulu m'approcher. Il y a eu une présence policière peu de temps après. Ils ont fermé toute la rue."

Cet habitant d'Anderlecht témoigne son sentiment d'insécurité: "Quand on ne voit pas, on n'entend pas, on se dit que c'est peut-être à des heures tardives, qu'on n'est pas vraiment dehors. Mais là, un samedi soir à 21h20, il y avait encore du monde dehors, c'était très animé. On se dit que ça peut arriver à tout moment. Ça fait très peur."

Une enquête est en cours, elle est gérée par la police fédérale.