Une violente collision fait 7 blessés à Bruxelles : un bus heurte un tram et le fait dérailler

Un accident entre un bus et un tram s’est produit au croisement entre la rue Royale et la rue de Louvain dans le centre de Bruxelles. "Un tram a déraillé près de l’arrêt parc", nous écrit Hugé, via le bouton orange Alertez-nous.

Contactée par notre rédaction, la STIB précise que l’accident s’est produit vers 16h et a fait sept blessés. "Il s’agit des deux chauffeurs et de cinq passagers, détaille Guy Sablon, porte-parole de la STIB. Ils ont été légèrement blessés".