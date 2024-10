Le parquet requiert quatre ans pour un viol sur mineure

"Ma cliente ne se sentait pas bien et s'est couchée dans le lit", a raconté l'avocat de la jeune fille. Monsieur est venu se coucher près d'elle dans le lit et a commencé à la toucher avant de la violer. Elle lui a dit 'non' à plusieurs reprises, mais il n'a pas écouté."

Le mis en cause s'est lui-même présenté à la police au lendemain des faits, déclarant qu'il craignait d'avoir abusé de la victime. Elle était sortie avec lui à Halle et avait passé la nuit chez dans le logement qu'il occupait avec son père.

"Non seulement, le père du prévenu a entendu la jeune fille dire 'non', mais le mis en cause lui-même a avoué qu'il l'avait entendue", a assuré le ministère public. "Il a confessé à sa mère et à un ami qu'il avait pénétré la victime, ce qui lève totalement les doutes sur le fait qu'un viol a bien été commis."

La défense a plaidé pour une peine probatoire autonome. "Il n'y a aucune preuve qu'il y a effectivement eu pénétration, ils étaient tous les deux trop saouls pour bien se rappeler des faits. La fille prétend que non, mais elle a elle-même dû admettre qu'elle a menti dans ses premières déclarations sur plusieurs autres points."

Le jugement est attendu pour le 14 novembre.