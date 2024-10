Ahmed, 81 ans, toujours introuvable: la police fédérale mène aussi ses recherches... depuis Bruxelles

Le point de départ de l'enquête, cette une station-service. Il s'agit du dernier endroit où Ahmed a été aperçu, jeudi, en pleine nuit. Une caméra de surveillance a fourni les images saisies par la police. "On le voit passer juste ici à la pompe et ensuite la caméra se coupe au moment où il arrive au passage piéton. Donc on ne le voit plus à ce moment-là", décrit Maeva, une employée de la station-service.

Depuis ce dimanche, les recherches menées par des dizaines de bénévoles se centralisent sur cette zone. Une nouvelle journée de fouille, une quatrième d'affilée pour José. "On cherche derrière les haies, dans les maisons, dans les jardin si c'est possible, où il a pu aller, peut-être, pour faire un petit pipi et qu'il a peut-être fait une chute, qu'il est resté là", propose-t-il.