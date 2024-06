"Des spécifications très précises à respecter": découvrez l'usine de fabrication d'obus de KNDS à Seneffe

Le groupe d'armement franco-allemand KNDS, spécialisé dans la défense terrestre, a officialisé récemment la création d'une filiale en Ukraine. Avec son site de production à Seneffe, dirigé par Christophe Monnier, KNDS se distingue par la fabrication de munitions d'obus de différentes tailles et calibres, destinées principalement à des usages terrestres.

KNDS produit divers types de munitions, allant des mortiers de 80 mm aux obus de 155 mm. Les différences entre les calibres se traduisent principalement par la portée : un mortier de 120 mm peut atteindre une distance de onze kilomètres, tandis qu'un mortier de 80 mm a une portée d'environ cinq à six kilomètres. Les obus fabriqués à Seneffe peuvent même dépasser un mètre de hauteur.

L'usine de Seneffe est réputée pour ses méthodes de production avancées. Christophe Monnier explique : "On part d'une plaque de métal ou d'un tube de métal que l'on façonne en forme d'ogive". Ces opérations exigent une précision extrême, souvent au centième de millimètre, pour garantir la performance des munitions. "Si on veut être sûr que la munition atteint sa performance, on a des spécifications très précises à respecter", ajoute-t-il sur bel RTL dans l'émission "Ils mériteraient d'être dans le journal".