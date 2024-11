La solidarité dépasse les frontières espagnoles: une grande collecte de dons s'organise à Fleurus, voici comment aider

Comment s'organise cette grande récolte? Elle se tient à Fleurus ces samedi et dimanche, de 14h à 16h. Lundi, un camion viendra ensuite tout récupérer entre 13h30 et 15h. "Un transporteur nous a offert gentiment 15 m3 de son camion, et il amènera tout à Valence directement", explique Nathalie.

Les gens ont rapidement répondu présent à cet appel aux dons, comme nous le confirme notre interlocutrice. "Ça se passe très bien, je n'arrête pas d'avoir des appels téléphoniques depuis ce matin et des messages sur Facebook. La commune de Mellet a aussi fait un appel aux dons sur son mur, donc c'est vraiment chouette."

Tous les dons sont entreposés à l'intérieur de la maison. "On va essayer de prendre tout le couloir, qui repart par là et encore ici. Et nous avons une pièce tout au fond qui servira aussi à entreposer les dons. Et s'il n'y a pas assez de place, on mettra ailleurs. On trouvera de la place ailleurs", assure Nathalie.