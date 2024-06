Une camionnette en percute une autre et vient percer une cuve de 500 litres de mazout: le liquide s'est déversé sur la chaussée

Un spectaculaire accident a eu lieu ce mercredi aux alentours de 20 heures à Courcelles. Une camionnette venant de la place du Trieu, roulant à très vive allure selon des témoins présents, est venue percuter une autre camionnette stationnée sur le bord de la chaussée.

Percutée violemment, celle-ci a reculé d'une dizaine de mètres finissant sa course dans un garage. Seulement, une voiture se trouvait dans ce garage et surtout une cuve de 500 litres de mazout. Sous l'impact, cette dernière s'est éventrée, déversant son contenu dans le garage et sur la chaussée.