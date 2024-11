Décision assez surprenante: faute de place, le parquet de Liège n'envoie plus de détenus en prison

Ce n'est un secret pour personne : la surpopulation carcérale représente un problème dans notre pays. Avec des prisons qui débordent, les conditions de travail du personnel se compliquent de plus en plus. Récemment, le parquet de Liège a dû prendre une décision assez surprenante.

Depuis le 25 octobre, les conditions pour être écroué sont devenues très strictes. C'est simple : désormais, on rentre en prison au compte-goutte, et ce, afin d'éviter une surpopulation dans les prisons, expliquent nos confrères de Sudinfo.

Un exemple frappant est celui de la prison de Lantin, située en région liégeoise. Et malheureusement, il est impossible de les agrandir, et la construction de nouvelles prisons coûte très cher. Un chiffre : celle d'Anvers, qui devrait ouvrir ses portes en 2026, coûte plus de 200 millions d'euros.