"On doit s'adapter": comment Infrabel compte limiter les dégâts causés par les intempéries sur les voies ferrées des Fourons

"Les précipitations sont de plus en plus extrêmes et on doit adapter l'infrastructure pour pouvoir permettre à la voie de ne plus faire un barrage et de ne plus avoir de grandes quantités de ballast, qui est le caillou sur lequel repose les voies ferrées, qui soient balayées, avec des travaux de remise en état très conséquent comme on a eu le cas le 17 mai", poursuit Frédéric Sacré.

Un million d'euros

Et bien que le nettoyage ait été effectué, la décision a été prise de prolonger la fermeture du passage pour effectuer des améliorations plus durables. "On aurait pu circuler à Fourons après environ 15 jours, nos équipes avaient remis la voie en état mais on a estimé qu'il était plus prudent pour l'avenir de profiter que nos équipes techniques soient sur place pour réaliser ces aménagements", autrement dit donc la pose de tuyaux plus nombreux et plus larges sous les voies, afin d'éviter les inondations connues et créer un chenal pour canaliser l'eau vers une rivière proche. La voie sera également surélevée de 30 centimètres.

Ces travaux, d'un coût d'environ un million d'euros, sont donc un investissement pour l'avenir qui devrait limiter la récurrence et des coûts de réparation fréquents.