"C’est la plus grosse erreur de ma vie ": Esther doit rembourser 80.000€ pour un emprunt qui n’est pas le sien

Deux ans après son divorce, la femme rencontre un homme qui devient rapidement son ami le plus proche. Il est divorcé et père de plusieurs enfants, comme elle.

"Il m’a demandé si j’étais d’accord de me porter garante pour lui afin qu’il puisse faire un prêt personnel, dans le but de regrouper ses crédits en cours et faire l’acquisition d’un nouveau véhicule", raconte-t-elle.

En janvier 2023, elle reçoit un courrier stipulant que la mensualité liée au prêt effectué par son ami resterait impayée depuis deux mois. Celui-ci la rassure, et paie ce qui était convenu. Mais le mois suivant, il avoue ne plus s’en sortir financièrement et demande de l’aide au CPAS, qui lui suggère de recourir à un règlement collectif de dettes (RCD).

"Depuis mars 2023, je verse donc une mensualité de 900 euros. Heureusement que je ne paie pas de loyer, sinon ça m’aurait été impossible", explique la femme, qui est retournée vivre chez sa mère. Mais en juillet, une partie du salaire de l’enseignante est subitement prélevée, sans qu’elle n’en ait été avertie au préalable.

Signer sans vérifier

C'est à ce moment que la jeune femme consulte une avocate, et tombe des nues. "J’ai été surprise de constater que personne ne m’a informé que j’avais signé en tant que co-débitrice, et pas en tant que garante", s’insurge-t-elle.

Au vu de la situation, la mère de famille envisage de recourir, elle aussi, à un règlement collectif de dettes. C’est alors qu’on l’informe qu’il lui est impossible d’en faire la demande, puisqu’étant déjà reprise dans la liste des créanciers de son ami, un conflit d’intérêt viendrait s’interposer dans le dossier.

Je suis redevable de l'entièreté du capital

En décembre 2023, Esther est citée à comparaître devant la justice de paix. "L’organisme prêteur se tourne vers moi pour récupérer l’argent. Je suis redevable de l’entièreté du capital emprunté et des intérêts, à savoir près de 80.000 euros", résume-t-elle.

La trentenaire tente de faire appel, mais rien n’y fait. En mars 2024, le verdict tombe: même si elle n’a bénéficié d’aucun euro emprunté, l’enseignante doit rembourser la totalité des crédits de son ami. En plus de ceux qu’elle avait déjà contractés personnellement…

"Il travaille au Luxembourg et gagne plus de 3.000 euros par mois, mais on ne lui prélève que 145 euros grâce à son RCD. Pendant ce temps-là, on me retire plus de 1.000 euros sur mon salaire à moi, pour payer ses dettes à lui!", s’exclame-t-elle.

Dommage collatéral

Au début du mois d’août, la mère de famille reçoit un courrier la prévenant de la saisie prochaine de ses meubles. Pourtant, elle vit maintenant chez son compagnon, et ne possède quasiment aucun bien au sein de la demeure.

"S’il n’arrive pas à prouver que l’entièreté de la maison est à lui, ils vont tout saisir. C’est un dommage collatéral de toute cette histoire et s’il craque, je serai à la rue. Avec les 1200 euros qu’il me reste, je n’aurais pas assez d’argent pour payer un loyer et assumer mes enfants", dit-elle.

S'il craque, je serai à la rue

À l’heure actuelle, Esther ne sait plus quoi faire. "J’ai déjà perdu plus de 10.000 euros", confie-t-elle. Selon son avocate, la loi est écrite de manière telle qu’il n’existe aucune solution pour elle.

"Je n’ai pas compris, au moment où j’ai signé, que j’autorisais l’organisme du crédit à se servir directement dans mon portefeuille. Aux yeux de la loi, mes arguments ne sont pas valables et je ne peux pas me décharger de l’emprunt, je dois le payer", déplore-t-elle.

La loi, c’est la loi

Aurore Baraillon, juriste, le confirme:"Si deux personnes signent un crédit, elles s’engagent toutes les deux à rembourser le prêt de manière solidaire et indivisible. En cas de problème, le créancier va se tourner vers la personne la plus solvable. Le fait que madame ait signé quelque chose qu’elle n’a pas compris n’est pas valable juridiquement", explique-t-elle.

Le créancier va se tourner vers la personne la plus solvable

L'experte conseille de se renseigner auprès d’un service de médiation de dettes, ou d’attendre que le règlement collectif arrive à terme "pour intenter une action en justice, et que monsieur rembourse au moins la moitié de la somme. Elle peut aussi expliquer qu’elle n’a pas touché le moindre centime et demander qu’il rembourse la totalité, mais c’est très compliqué", précise-t-elle.

Fichée comme mauvaise payeuse à la banque nationale, l’enseignante de 38 ans ne peut plus non plus emprunter de l’argent. "Je sais que la loi, c’est la loi. Mais c’est la plus grosse erreur de ma vie. Je ne sais pas ce que je peux faire pour sortir de cette situation, à part espérer un miracle", conclut-elle.