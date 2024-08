"Arnaque" sur la quantité de tabac dans un seau? Le cigarettier a procédé à des tests et affirme que le poids est correct

Le mois dernier, nous vous parlions de la péripétie de Luc . Le Liégeois dit avoir remarqué une différence de plus de 30 grammes entre le contenu de son seau de tabac et le poids annoncé sur le paquet. La société concernée, JTI (Japan Tobacco International), a procédé à des tests. Voici les résultats.

Dès lors, l'entreprise a revérifié "les rapports de production et de vérification des balances" et est arrivée à "la même conclusion", dit-elle. Notons que nous n'avons pas pu consulter les rapports en question car "ils contiennent des détails confidentiels et des secrets de fabrication".

Et en magasin?

Selon JTI, la production a donc été contrôlée à plusieurs endroits de la chaîne, sans qu'aucun dysfonctionnement n'ait été repéré. L'entreprise a décidé d'aller plus loin et a procédé à une enquête de terrain: "Nous avons nous-mêmes acheté huit seaux auprès de différents détaillants", explique le cigarettier.

Ces seaux ont été achetés, entre autres, en région liégeoise, là où Luc s'était procuré les paquets "compromis" selon lui. Voici le verdict communiqué par JTI: "Ayant ouvert et pesé le contenu de chaque seau, nous avons observé des quantités de tabac comprises entre 172,8 et 178,3 gr (NDLR: le poids annoncé est de 175 grammes)."