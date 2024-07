"On va devoir rembourser jusqu’à la fin de notre vie": victime d’une arnaque en ligne, Michael se fait voler 200.000 euros

C’est un incident qui n’arrive malheureusement pas qu’aux autres… Michael, 52 ans, a pressé le bouton orange Alertez-vous pour nous raconter l’arnaque dont il a été victime. En quatre jours, 200.000 euros ont été prélevés de son compte bancaire. Comment cette situation est-elle possible, et comment réagir en pareille situation ?

"Me voilà sur la paille, avec une nouvelle maison en hypothèque et une vie gâchée". Cette année, ce n’est pas une, mais deux arnaques qu’ont subis Michael et sa femme. Après avoir versé plus de 7.000 euros sur un compte pensant être celui de son fils, le père de famille en a perdu 200.000 à cause d’une escroquerie en ligne.

Michael décide alors d'investir 250 euros. Il est directement contacté par téléphone, son interlocuteur lui propose de placer davantage pour multiplier les bénéfices. Il clique sur le lien et accepte de communiquer ses informations personnelles et bancaires. La machine est alors lancée.

En quelques jours et en seulement quatre opérations, Michael s’est fait voler les 200.000 euros qu’il possédait sur son compte grâce à la vente de sa maison. "On aurait pu vivre décemment sans penser à rien. Maintenant, on se retrouve avec un loyer très important, on ne mange qu’une seule fois par jour et on se retrouve sans rien", nous confie-t-il, dépité.

L’image de Sandrine Dans utilisée

Cette arnaque, c’est du phishing très répandu sur les réseaux sociaux. Cette technique trompe les internautes en les incitant à communiquer leurs données personnelles. Grâce aux nouvelles technologies, ces fraudes sont de plus en plus nombreuses. "Certaines banques ont été victimes d’instrusions et de fuites de données qui permettent d’arnaquer les clients. En Belgique, 800.000 comptes de citoyens ont été mis à disposition sur le dark web", explique Olivier Bogaert, expert en cyber-sécurité.

Grâce aux informations générales récoltées, les fraudeurs peuvent également adapter leur contenu à leurs potentielles futures victimes. Le visage de Sandrine Dans a été utilisé pour cette annonce-ci, mais ce n’est pas la seule personnalité dont l’identité a déjà été usurpée pour des arnaques. "Ils ont la possibilité de proposer du contenu sponsorisé que la personne verra quand elle ouvrira ses réseaux sociaux. Elle fait confiance, elle est convaincue de la bonne affaire et évidemment, elle clique".