"J'ai vu le tunnel de la mort": ce Belge a survécu au tsunami de 2004 et raconte l'horreur

"La mer était nerveuse. À un moment, on a vu un bateau qui s'est décroché", explique Luc. Martine se souvient des premières images troublantes : "On voyait les chaises de jardin traverser la route et passer au-dessus des clôtures. On s'est dit qu'il se passait quelque chose et qu'on devait partir". Leur fils Olivier, 18 ans à l'époque, parvient à se sauver en traversant une fenêtre ouverte par la pression de l'eau. Martine, de son côté, se retrouve piégée dans une chambre où l'eau monte jusqu'à son nez. "J'étais sereine, je voyais un morceau de ciel bleu, je me suis dit : je veux passer par là". Deux Thaïlandais la sauvent in extremis.

Pour Luc, le calvaire est différent. "J'ai été projeté à 250 mètres de mon hôtel. Je me souviens des choses auxquelles je pensais en me disant que c'était fini. J'ai vu le tunnel de la mort. Je criais, je criais". Sauvé par deux jeunes Danois, il est blessé, choqué, mais vivant.

Un paysage d'horreur et des images marquantes

Après avoir été réunis, la famille découvre un environnement chaotique. "Autour de nous, il y avait des morts. Ce sont des images très lourdes", confie Luc. Les hôpitaux improvisés dans les halls d'hôtels, les corps empilés, la gangrène qui menace... Les blessures physiques de Luc, aux jambes, sont graves. Le rapatriement en Belgique est alors organisé pour les blessés. "Le chirurgien qui a opéré Luc n'avait pas les produits qu'il fallait. C'était l'horreur complète", se remémore son épouse.