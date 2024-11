Le permis provisoire de Julie expire trois jours avant sa date d’examen: "Des cas comme elle, il y en a plein"

Marchal nous a contactés via le bouton "Alertez-nous" pour raconter l’histoire frustrante de sa belle-fille, Julie. Après des années de préparation et environ 2.500 euros investis dans des cours de conduite, le permis théorique de la jeune femme expire… Elle doit alors le repasser pour accéder à l’examen pratique.

Lorsqu’elle se présente pour la deuxième fois au centre d’examen, on lui annonce qu’elle n’est pas autorisée à passer l’examen pratique : son permis théorique, valable trois ans, est expiré… de trois jours.

Face à cette situation, Marchal, le beau-père de Julie, exprime son indignation. Selon lui, le centre d'examen aurait pu anticiper cette expiration et alerter la jeune femme en amont. "Ils avaient tous les documents, ils savaient quand son permis expirait. Maintenant, elle doit repartir de zéro à cause d’une erreur de leur part", déplore-t-il. Outre le coût de ses leçons et de l’examen, Julie se voit infliger une amende de 28 euros pour "non-présentation du test".

À qui la faute ?

Du côté de l’auto-école, la perspective est bien différente. Odille (prénom d’emprunt), secrétaire de l’établissement, insiste sur le fait que chaque élève est tenu de vérifier la validité de ses propres documents : "Quand on propose une date, c’est à la personne de vérifier la validité de ses papiers. On ne fait que suivre les disponibilités d’examen".

L’employée précise que Julie n'a pas besoin de repasser les leçons de conduite, mais seulement l’examen théorique et le test de perception des risques, afin de réinitialiser la validité de son permis théorique pour une période de trois ans. "Ce sont les règles du Ministère, pas les nôtres", rappelle-t-elle, en assurant que l’auto-école les applique strictement.