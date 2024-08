"Une connerie monumentale": Christian est choqué de devoir tenir son chien en laisse, même en forêt

Partager:

Christian s’insurge contre le code forestier imposant la laisse aux chiens dans les parcs et les forêts wallons. Il dénonce "une loi qui n’est pas bonne" et interpelle le Parlement wallon. Voici son témoignage.

Christian, 61 ans, habite Arlon. Dans cette province bordant le Luxembourg, les forêts sont nombreuses et abondantes. Elles offrent des lieux idylliques pour promener son chien, Rexson, en toute quiétude. Gambader en dehors des sentiers, découvrir les environs, renifler ce qu’il souhaite… Oui, mais toujours avec une laisse autour du cou. À lire aussi Des chiens sans laisse pendant les promenades: leurs maîtres sont-ils dans la légalité? Pour rappel, tenir son chien attaché est imposé tant dans les espaces publics que dans les parcs et forêts wallons. Une aberration pour notre alerteur. "On est dans une connerie monumentale (…), c’est scandaleux parce qu’il n’y a pas de justification écologique. On vient juste casser un loisir populaire", s’indigne Christian via le bouton orange Alertez-Nous. Si une loi n’est pas respectée, c’est qu’elle n’est pas bonne

Selon lui, garder un chien en laisse en pleine nature est absurde: "C’est injuste et injustifié. Le chien vient déranger, mais comme la moto, les VTTs, les joggeurs. Plein de gens utilisent la forêt, mais on vient dire "Toi tu viens, toi tu ne viens pas". C’est un délit de sale gueule et ça me scandalise". De plus, souligne ce dernier, dans les faits, peu de gens gardent leur chien en laisse en balade. "Si une loi n’est pas respectée, c’est qu’elle n’est pas bonne. Et si elle n’est pas bonne, c’est qu’il faut la changer", dit-il. Face à cette situation qu’il estime abusive, Christian a décidé d'interpeller le Parlement Wallon. La pétition Tout commence il y a quelques semaines, lorsque Christian regarde un reportage télévisé rappelant le danger des chiens en liberté dans les lieux publics. "J’étais choqué", confie-t-il. Ce dernier est convaincu de la nécessité de laisser courir les chiens sans restriction, surtout - et avant tout - lorsqu'ils sont en forêt et dans des endroits peu fréquentés. Il lui vient alors une idée: pourquoi ne ferait-il pas remonter son opinion à la région wallonne? La plupart des chiens ont besoin de courir et la promenade en forêt est pour eux un festival d’odeurs, un espace de découverte

Pour ce faire, Christian décide de créer une pétition. Aussitôt dit, aussitôt fait: il la rédige et la poste en ligne, sur le site du parlement wallon, le 16 mai dernier. Il y défend la révision du Code Forestier afin de "nous rendre la liberté de promener nos chiens librement en forêt hors périodes de reproduction de la faune". "La plupart des chiens ont besoin de courir et la promenade en forêt est pour eux un festival d’odeurs, un espace de découverte", affirme-t-il également dans son plaidoyer. Une obligation légale Offrir aux chiens la possibilité de se dépenser, certainement, mais sous certaines conditions. L’obligation de tenir son chien en laisse en milieu forestier figure clairement dans le code forestier. "Il s’agit donc bien d’une obligation légale. Si vous ne la respectez pas, des sanctions sont possibles, allant d’une perception immédiate de 75€ à une amende pouvant aller jusqu’à 2.000€ en cas de récidive", indique le portail Environnement Wallonie. Garantir la bonne cohabitation entre les différents usagers "Il est obligatoire de tenir votre chien en laisse lors de vos balades en forêt, cela dans le but de garantir le respect de l'environnement et la bonne cohabitation entre les différents usagers de ces lieux magnifiques", détaille le site. La forêt est un espace sauvage dans lequel le chien peut entrer en interaction avec d’autres animaux. Le tenir en laisse, "c’est avant tout le protéger lui", souligne la région wallonne.