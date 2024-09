Biden, un second rôle que Harris sollicite avec parcimonie dans sa campagne

Partager:

Brendan SMIALOWSKI Il n'est plus la tête d'affiche, il n'est pas tout à fait un simple figurant: dans la campagne de Kamala Harris, Joe Biden joue jusqu'ici un second rôle soigneusement délimité, dans certains Etats et auprès de certains électorats. "L'équipe de campagne (de la vice-présidente) juge qu'il peut être utile dans les Etats industriels de la +Rust Belt+ et du Midwest", où le président américain bénéficie d'une réputation de "très vigoureux partisan des syndicats", explique John Mark Hansen, professeur de sciences politiques à l'université de Chicago.

Joe Biden se rend jeudi et vendredi dans deux de ces Etats qui seront extrêmement disputés en novembre: le Wisconsin puis le Michigan, dans la région des Grands Lacs. Il va y vanter son bilan de relance économique. Lundi, le président et la candidate démocrate avaient fait campagne ensemble dans un autre "swing state" - ou Etat pivot: la Pennsylvanie, à la longue histoire industrielle. Dans la capitale historique de l'acier américain, Pittsburgh, ils ont rivalisé de répliques flatteuses et de gestes affectueux.

"Si vous élisez Kamala Harris à la présidence, ce sera la meilleure décision que vous ayez jamais prise", a lancé le président octogénaire, qui s'est retiré de la course à la Maison Blanche le 21 juillet. - "Thank you Joe!" - Il avait dans la foulée appelé à serrer les rangs derrière la vice-présidente de 59 ans, qui affrontera le républicain Donald Trump, 78 ans, le 5 novembre. "Joe Biden a été l'un des présidents des Etats-Unis qui a le plus transformé le pays", a pour sa part souligné Kamala Harris, devant une assemblée de militants syndicaux enthousiastes, qu'elle a invités à scander "Thank you Joe!".