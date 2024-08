Douze mois de prison avec sursis pour des tirs avec une arme de poing dans la circulation

Le jour des faits, le prévenu qui était au volant d'un véhicule s'était porté à la hauteur d'un autre conducteur, avait sorti un revolver et avait pointé le canon vers la victime en faisant semblant de faire feu. Puis accélérant, il avait tiré en l'air à deux reprises. Lorsque la file de voitures s'est retrouvée à l'arrêt un peu plus loin, avec l'aide de témoins, la victime est parvenue à désarmer celui qui venait de la menacer. L'occasion de constater que l'arme était vraie, et que plusieurs munitions non percutées restaient encore dans le barillet.

À l'audience, le prévenu avait indiqué ne pas se souvenir d'avoir tiré avec ce revolver qu'il avait acquis six mois plus tôt, pour sa sécurité personnelle, sans disposer d'un permis. Il avait mis son geste sur le compte du stress après une agression antérieure, et de la consommation d'alcool. Le tribunal, dans son jugement, en retient une "très faible remise en question" et pointe un comportement particulièrement dangereux.