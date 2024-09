Koen Van Sumere, victime d'agression sexuelle, espère une action immédiate du pape

M. Van Sumere, qui a préparé trois questions, espère que le pape prendra des mesures immédiates après l'entretien et qu'il exhortera les évêques belges à verser une allocation mensuelle de 400 euros aux victimes. Il s'agirait d'une sorte de pension de survie pour la thérapie, entre autres, payée par l'Église. "Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas à cause de ce qui leur est arrivé", a-t-il dit. "Comme il n'y a pas encore de gouvernement, cela prendra encore au moins un an, mais les évêques peuvent déjà le faire en attendant, en signe de bonne volonté."

Koen Van Sumere a trouvé "phénoménal" le discours prononcé vendredi matin au château de Laeken par le Premier ministre Alexander De Croo. "Je trouve incroyable qu'il ait contraint le pape à adapter son discours", a-t-il déclaré, faisant référence à la section non préparée sur les violences sexuelles dans le discours du souverain pontife. "Le plus frappant, c'est que le Premier ministre a déclaré qu'il ne fallait pas se contenter de paroles, mais que les actes devaient suivre."