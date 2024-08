La Loterie nationale lance un nouveau billet à gratter en faveur des conditions des femmes

"Lady Fortuna", c'est le nom du nouveau billet à gratter innovant lancé vendredi par la Loterie nationale. Alliant chance et engagement social au profit des conditions des femmes, ce billet participatif permet aux joueurs de voter pour l'association de leur choix en scannant le QR code présent au dos du coupon.

Déesse du hasard et de la chance, Fortuna est souvent représentée portant une corne d'abondance - objet mythologique qui a précisément inspiré le logo de la Loterie Nationale.

Depuis sa création, la Loterie nationale reverse 100% de ses bénéfices à la "collectivité et au vivre-ensemble". Avec Lady Fortuna, l'idée est de créer "un lien direct entre les joueurs et nos bonnes causes", a souligné le directeur général de la Loterie nationale, Jannie Haek.