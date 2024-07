Le CIO attribue "sous conditions" les JO-2030 aux Alpes françaises

Seule en lice depuis qu'elle a supplanté en novembre dernier la Suède et la Suisse, la France "organisera les 26e Jeux d'hiver", sous réserve de fournir les garanties financières de l'Etat et des régions, a annoncé le président du CIO Thomas Bach.

Le Comité international olympique (CIO) a attribué mercredi "sous conditions" les JO d'hiver de 2030 aux Alpes françaises, soit une deuxième édition olympique en six ans pour le pays après les Jeux d'été qui s'ouvrent vendredi à Paris.

Alors que l'actuel gouvernement est chargé des "affaires courantes", le futur Premier ministre devra fournir au CIO la garantie de l'Etat "avant le 1er octobre", a avancé M. Bach. Cette garantie devra être ratifiée par le parlement "au plus tard le 1er mars".

L'instance a voté dans la foulée d'une intervention du président de la République Emmanuel Macron, venu en personne défendre la candidature de la France, à deux jours de l'ouverture des JO d'été à Paris.

"Je confirme mon engagement et mon engagement total et l'engagement total de la nation française", a-t-il dit, en anglais, ajoutant qu'il allait "demander au prochain Premier ministre non seulement d'inclure cette garantie mais aussi de promulguer une loi olympique".