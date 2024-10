Pérou : arrestation du numéro deux de la guérilla du Sentier lumineux

Ivan Quispe, âgé d'une cinquantaine d'années et recherché depuis 2013, a été arrêté à Lima avec de faux papiers lors d'un contrôle de police aléatoire près d'une station de métro de la capitale péruvienne.

Cette zone dénommée Vallée des fleuves Apurimac, Ene et Mantaro (VRAEM) est le théâtre d'affrontements entre les forces de sécurité et les colonnes du Sentier lumineux depuis plus de vingt ans.

Le Pérou est avec la Bolivie et la Colombie l'un des plus grands producteurs de coca et de cocaïne au monde.

L'organisation maoïste du Sentier Lumineux a entre les années 1980 et 2000 lancé une "guerre populaire de la campagne à la ville" pour refonder le pays, à l'image des Khmers rouges du Cambodge.

Le conflit a fait plus de 69.000 morts, selon la Commission vérité et réconciliation.