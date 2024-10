Une première voiture avec une batterie à semi-conducteurs lancée en Europe l'an prochain ?

Une batterie à semi-conducteurs est composée d'une électrode et d'un électrolyte solides, contrairement aux batteries lithium-ion couramment utilisées qui contiennent des électrolytes liquides. Les batteries à semi-conducteurs possèdent une densité énergétique plus élevée, sont rechargeables plus rapidement et sont considérées comme plus légères et plus sûres.

MG a vendu l'an dernier dans le BeLux 5.540 voitures, pour une part de marché de 1,15%. Cette année, l'objectif est de vendre 6.000 à 7.000 véhicules sur ce marché, selon le directeur de MG Belgium, Jan Vanhaver. La marque vise une part de marché de 2,5% dans le BeLux.