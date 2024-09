Des exercices quotidiens pour améliorer ses muscles et prévenir l'arthrose

La Fondation Arthrose invite plus que jamais à faire de la prévention et, dans ce cadre, à effectuer chaque jour des exercices pour améliorer ses muscles. À quelques jours de la Journée mondiale de cette maladie qui se tient le 17 septembre, la Fondation rappelle que plus de 600 millions de personnes en souffrent de par le monde, dont 1,2 million de Belges.

Même si 30% des patients qui en sont atteints ont moins de 49 ans, la prévalence de l'arthrose est plus élevée chez les seniors. Et vu la poussée démographique, le vieillissement de la population et l'augmentation des facteurs de risque, la maladie devrait affecter 1 milliard de personnes dans le monde en 2050, souligne le professeur Yves Henrotin (ULiège), président de la Fondation Arthrose.

Face à ce constat alarmant, une dizaine de fondations et associations de patients européennes ont décidé, pour la première fois, d'unir leurs forces pour lancer une campagne de sensibilisation avec un message commun: "bien entretenir ses muscles permet de prévenir et de soulager l'arthrose", martèlent-elles ainsi.

"Il est possible de prévenir l'arthrose à différents moments de la vie d'un individu. Déjà dès le plus jeune âge, en dépistant les malformations des articulations, ensuite en prévenant et en soignant correctement les traumatismes sportifs et professionnels, en prévenant la prise de poids ou encore en luttant contre la perte de muscles liée à l'âge", recommande le professeur Henrotin.

Le professeur de l'ULiège conseille donc d'effectuer quotidiennement des exercices pour améliorer les muscles, que ce soit du renforcement, des étirements, de la reprogrammation neuromusculaire ou des exercices aérobies.