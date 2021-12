"Une femme resplendissante, gentille, attentionnée": le compagnon de Mava Chou lui rend un hommage touchant

Nous en parlions précédemment, la Youtubeuse Mava Chou a été retrouvée morte à son domicile le 22 décembre dernier. Elle était victime de cyberharcèlement et nous avons appris, dans la foulée, qu'une plainte avait été déposée. Les marques de soutien s'enchaînent envers la jeune femme de 32 ans. Mais l'hommage rendu par son compagnon sur Facebook

Le 22 décembre, Mava Chou, une Youtubeuse de 32 ans, a été retrouvée morte à son domicile. Mère de 4 enfants et influenceuse sur YouTube depuis 2015, la jeune femme était victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Elle avait d'ailleurs déposé plainte juste avant son décès contre son ex-mari et contre X, avait indiqué son avocat dimanche.

Depuis l'annonce tragique faite par sa meilleure amie sur Facebook, les marques de soutien et les hommages s'enchaînent. Son compagnon, Romain, s'est également manifesté dans une publication publiée ce lundi après-midi sur Facebook. "Ceci sera certainement ma dernière publication pour toi", a-t-il d'emblée annoncé sous la photo qu'il a publié. "Avec cette photo j’aimerais que les gens garde ce souvenir de toi. Ce souvenir d’une femme resplendissante, radieuse, gentille, attentionnée, un peu fofole sur les bords, forte, courageuse et authentique, égale à toi même", poursuit son compagnon.

Profondément attristé par la disparition de la jeune femme et voulant à tout prix éviter un nouveau scénario identique, Romain en appelle au bon sens des internautes: "J’en appel à tout votre bon sens pour ses enfants, s’il vous plaît, ne reproduisez pas le même schéma", écrit-il.

Lui qui a été préservé de toute cette pression sociale, il la remercie de l'avoir tenu à l'écart : "Je voudrais te remercier et tu le savais, d’avoir fait en sorte de me protéger de tout cela… Je sais et tu sais ce que nous étions et nous resterons l’un pour l’autre. Je t’aime et je t’aimerai mon cœur, mon ange."

"A tout bientôt", conclut-il.