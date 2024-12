Lidl et Colruyt vont bousculer vos habitudes à la caisse: "Il s'agit d'une question délicate"

Alors que certains supermarchés s'inquiètent de l'augmentation des vols liée au self-scanning, d'autres enseignes n'hésitent pas à miser sur cette technologie. Lidl, Cora et Colruyt font partie des convertis à cette nouvelle forme de caisse automatique.

Le self-scanning, qui permet aux clients de scanner eux-mêmes leurs articles et de payer sans passer par une caisse traditionnelle, est en plein essor dans les supermarchés. Malgré les inquiétudes concernant l'augmentation des vols, de nombreuses enseignes choisissent d'adopter cette technologie. Cora a déjà adoptée le self-scanning dans ses 7 hypermarchés en Belgique.

À lire aussi La famille Colruyt investit dans la prévention des incendies par satellite

Le discounter Lidl a commencé à installer des caisses automatiques dans ses nouveaux magasins et prévoit de les déployer progressivement dans l'ensemble de son réseau dans les années à venir. Okay, qui fait partie du groupe Colruyt, a également inauguré son premier self-scanner en octobre et envisage de l'étendre à d'autres magasins.