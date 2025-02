Bafta 2025: "Conclave", "The Brutalist", "Anora"… Qui sont les grands gagnants de la soirée?

Partager:

Les Bafta ont consacré dimanche "Conclave" comme meilleur film, tandis que "The Brutalist" a brillé avec quatre trophées, dont celui du meilleur acteur pour Adrien Brody. Mikey Madison a créé la surprise en remportant le prix de la meilleure actrice. "Emilia Perez", au centre d'une controverse, repart avec deux récompenses.

Grand favori de la soirée avec 12 nominations, "Conclave", thriller sur les luttes de pouvoir lors de l’élection d’un pape, a décroché le prestigieux Bafta du meilleur film. Réalisé par Edward Berger, déjà lauréat en 2023 avec "À l’Ouest, rien de nouveau", le long-métrage s’impose comme un sérieux prétendant aux Oscars. Face à lui, "The Brutalist" de Brady Corbet n’a pas démérité. Ce drame de trois heures sur un architecte rescapé de la Shoah a remporté quatre prix, dont celui du meilleur réalisateur pour Corbet et du meilleur acteur pour Adrien Brody. Ce dernier a salué l’hommage rendu à son histoire familiale : "Mon personnage m'a permis de rendre hommage au combat de mes propres ancêtres, qui ont fui la Hongrie et étaient réfugiés aux États-Unis".

Mikey Madison meilleure actrice, surprise face à Demi Moore Dans la catégorie meilleure actrice, Mikey Madison, 25 ans, a déjoué les pronostics en décrochant la statuette pour son rôle de stripteaseuse dans "Anora", thriller new-yorkais de Sean Baker. Face à elle, Demi Moore, pressentie comme favorite pour "The Substance", a dû s’incliner. Sur scène, la jeune actrice, visiblement émue, a confié : "Je sais que vous ne vous y attendiez pas... j'aurais dû écrire quelque chose". "Emilia Perez" primé malgré la polémique Le film musical "Emilia Perez" de Jacques Audiard, qui narre la transition de genre d’un narcotrafiquant mexicain, a décroché deux prix : meilleur film en langue non anglaise et meilleure actrice dans un second rôle pour Zoe Saldana. Cette dernière a dédié son trophée à son neveu transgenre et a réaffirmé son soutien à la communauté LGBTQ. Cependant, la cérémonie s'est tenue dans un climat particulier pour "Emilia Perez", fragilisé par une controverse autour d’anciens tweets racistes et islamophobes de son actrice principale, Karla Sofía Gascón. Absente de la soirée, elle a tout de même été mentionnée par Jacques Audiard dans son discours : "Ma chère Karla Sofia, que j’embrasse".