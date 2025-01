"Certaines personnes se retrouvent sans rien": le prince Harry et Meghan Markle ouvrent leur maison aux sinistrés des incendies

Alors que des incendies ravageurs frappent la Californie, détruisant des milliers de structures et bouleversant des vies, le prince Harry et Meghan Markle se mobilisent. Le couple a décidé d’accueillir leurs amis évacués et d’appeler à la solidarité face à cette crise sans précédent.

Depuis plusieurs jours, la Californie est ravagée par des incendies d’une violence inédite. Alimentées par des vents puissants, les flammes ont déjà détruit plus de 10.000 structures et coûté la vie à au moins dix personnes. Des quartiers emblématiques de Los Angeles, comme Pacific Palisades et Hollywood, sont en péril, et plus de 100.000 habitants ont été contraints d’évacuer, plongeant la région dans un véritable chaos.

Depuis leur maison de Montecito, située à une centaine de kilomètres des zones les plus touchées, le prince Harry et Meghan Markle ont pris une décision qui témoigne de leur générosité. Selon People, le duc et la duchesse de Sussex ont ouvert leurs portes à des amis contraints de fuir les flammes.