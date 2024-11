David Hallyday redonne vie à son père sur scène

Près de sept ans après la mort de Johnny Hallyday, son fils David lui rend un hommage poignant sur scène. Le chanteur et musicien a réarrangé les plus grands tubes de l'idole, mais aussi les siens, le tout dans une mise en scène poignante.

Sur un gigantesque écran en fond de scène, un film en noir et blanc. À regarder de plus près, les yeux du jeune homme qui déambule dans un champ, aucun doute ; il s'agit d'un Hallyday. Ou plutôt d'un Smet ! À seulement 20 ans, le fils de David et Alexandra Pastor participe à ce bel hommage rendu à son grand-père, au son de l'éternel "Quelque chose de Tennessee". C'est toute cette partie du clan Hallyday qui apporte sa touche à ce "Requiem pour un fou" version 2024 : Ilona, l'aînée, mais aussi Laura, la sœur de David, tellement fière de voir renaître le titre que son père lui a dédié à sa naissance, et qui avait étonnamment disparu des concerts de Johnny lors de ses dernières tournées. Ce père qu'elle avait fini dit-elle, par voir en cachette, tant ses relations avec sa belle-mère étaient devenues tendues.

Avec cette tournée ambitieuse, la musique revient au premier plan et fait oublier les guerres familiales qui ont suivi l'adieu au Taulier. En s'attaquant au répertoire de son père, David Hallyday se lance un fameux défi ! Comment parvenir à enchaîner des titres qui demandent une telle force vocale ? "Vivre pour le meilleur", "l'Envie", "Derrière l'amour". Le digne héritier de Johnny ne joue certes pas la carte de la facilité! Mais il offre à un public orphelin depuis 7 ans l'alternative la plus authentique présentée jusque là sur scène.

David Hallyday se produira à Bruxelles le 13 avril 2025 à Forest National.