"Je suis née en France": miss Nord-Pas-de-Calais victime d'attaques racistes, une association réagit

L'association SOS Racisme a indiqué vendredi avoir signalé à la justice les "attaques racistes" subies par Sabah Aib, tout juste élue Miss Nord-Pas-de-Calais, en raison d'ascendances maghrébines, appelant à "une sanction exemplaire".

Je suis née en France, tout comme mes parents

Née à Besançon et Miss Villeneuve-d'Ascq (Nord), Sabah Aib a été couronnée reine de beauté de tout le Nord-Pas-de-Calais le 19 octobre. La jeune femme de 18 ans a dénoncé sur Instagram quelques jours plus tard, une "vague de haine raciste sur les réseaux sociaux en raison de mes origines", subie depuis son élection. "Je suis née en France, tout comme mes parents, nous nous considérons avant tout comme Français", a souligné Sabah Aib mardi. Son père est d'origine algérienne et sa mère d'origine marocaine d'après la Voix du Nord.