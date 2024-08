JO-2024: France Télévisions sur les toits de Paris... et des audiences

Avec plus de 23 millions de téléspectateurs, la cérémonie d'ouverture avait donné le ton, offrant à France 2 la deuxième meilleure audience du petit écran hexagonal (hors allocutions présidentielles) et lui permettant de détrôner TF1 sur juillet, une première.

Une semaine après le début des Jeux olympiques, France Télévisions a le "vertige" et pas seulement en raison de son plateau sur les toits de Paris: ses audiences sont au plus haut, profitant d'une ferveur populaire au-delà des attentes.

Depuis, séduits par les performances tricolores - près d'une trentaine de médailles au compteur - à la maison, 54 millions de Français ont regardé au moins une minute des Jeux sur le service public, soit 15 millions de plus que les JO de Tokyo au même stade en 2021, a indiqué jeudi le groupe audiovisuel à l'AFP.

"Ces résultats sont au-delà de nos attentes" et traduisent "l'enthousiasme des gens", s'est félicité auprès de l'AFP le numéro deux de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez, qui envisage de toucher "100% des Français" sur l'ensemble des jeux (contre 86% actuellement).

"Le pari de mobiliser toutes les chaînes, y compris de manière simultanée, est réussi", a-t-il ajouté.

- "Gens heureux" -

STEPHANE DE SAKUTIN

France 2 et France 3 sont entièrement consacrées pour la première fois à l'événement (hors JT et émissions religieuses, pendant lesquels la célèbre "bascule" s'opère sur France 5), avec près de 50 heures de direct par jour. Elles récoltent respectivement depuis samedi plus de 31% et 15% de part d'audience en moyenne, reléguant TF1 sur la troisième marche du podium.