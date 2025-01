"La Différence": comment Santa a créé son nouveau single en une nuit

Santa frappe encore un grand coup avec son nouveau single, "La Différence". Une chanson sincère et touchante sur l’acceptation de soi, née dans l’urgence, mais portée par un talent indéniable. En 2025, l’artiste continue de conquérir les cœurs et les scènes, tout en cultivant son lien spécial avec la Belgique.

Santa démarre l’année 2025 sur les chapeaux de roue avec la sortie de "La Différence", un single qui invite à s’aimer tel que l’on est. Un message d’authenticité qui résonne profondément et qui, soyons honnêtes, n’est pas sans rappeler une certaine Céline Dion.

Ce titre, ajouté in extremis à son album, n’aurait jamais vu le jour sans une nuit d’inspiration soudaine dans sa chambre. Santa l’a enregistré à la toute dernière minute, la veille de rendre l’album. Résultat ? Une première version imparfaite, selon elle. Mais la magie opère : la version single, retravaillée, offre des nuances subtiles. Les fans les plus attentifs noteront une voix plus assumée et des touches d’écho supplémentaires. Pas de quoi se perdre dans un jeu des 7 différences, mais ces petits détails pourraient bien faire toute la différence.