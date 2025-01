Tentative d’enlèvement d’Inoxtag: six personnes en garde à vue

Six individus, soupçonnés d’avoir voulu kidnapper le youtubeur Inoxtag ou l’un de ses proches pour exiger une rançon, ont été placés en garde à vue mardi. Une erreur de cible pourrait être à l’origine de cette tentative avortée.

Six suspects en garde à vue

Les six individus interpellés font face à de lourdes accusations, notamment "tentative de vol en bande organisée avec arme", "tentative d’arrestation, d’enlèvement et de séquestration arbitraire en bande organisée", "participation à une association de malfaiteurs" et "violence avec usage ou menace d’une arme". Ils sont également poursuivis pour "recel de vol en bande organisée", a précisé le parquet de Versailles, confirmant une information de RTL France.

Inoxtag déjà victime d’un cambriolage en novembre

Ce n’est pas la première fois que le créateur de contenu, de son vrai nom Inès Benazzouz, est visé. Début novembre, son domicile à Poissy avait été cambriolé. Toutefois, Inoxtag n’y résidait plus et l’avait mis en location.

Très populaire sur les réseaux sociaux, le youtubeur cumule 8,7 millions d’abonnés sur YouTube, 6,3 millions sur TikTok et près de six millions sur Instagram. Son documentaire retraçant son ascension de l’Everest a rencontré un immense succès, atteignant 37 millions de vues depuis sa mise en ligne le 14 septembre.

L’enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances exactes de cette tentative d’enlèvement et établir les responsabilités des suspects placés en garde à vue.