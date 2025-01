"Toutes ces allégations sont totalement fausses": Sam Altman, PDG d’OpenAI, dément les accusations d’agressions sexuelles de sa sœur

Dans un message publié mardi sur le réseau social X, Sam Altman, accompagné de sa mère et de ses deux frères, a réagi aux graves accusations portées par sa sœur cadette, Annie Altman. La famille dénonce des affirmations "totalement fausses et blessantes" et exprime son inquiétude pour la santé mentale d'Annie.

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX