Sheila: ces ragots qui lui ont laissé de graves séquelles

Sheila était l’invitée du RTL Avec Vous à l’occasion de la sortie de son nouvel album intitulé "Venue d’ailleurs". Vedette indémodable de la chanson française, Sheila a confié se sentir "en plein forme". Son nouvel opus a été entièrement enregistré au célèbre studio ICP l’été dernier à Bruxelles. Une ville dans laquelle elle se sent à son aise, et où elle connait de nombreuses bonnes adresses.



"On a pris un petit sentier et on en a fait une immense route"



La chanteuse s’est souvenue avec bonheur de l’époque yéyé, dont elle était l’une des figures : "C’était magnifique. Parce que d’abord on avait 16 ans, on avait des illusions pleins la tête (…) On a pris un petit sentier et on en a fait une immense route". Invitée à comparer cette période à l’actuelle, Sheila a souligné l’absence des écrans : "On jouait de la guitare, on avait que ça à faire".



"C’est dangereux une rumeur"



Des rumeurs affirmant qu’elle est un homme ont longtemps couru. Un sujet sensible pour la chanteuse qui a alerté sur les risques auxquels s’expose la jeune génération sur les réseaux sociaux. "Regardez bien ce qui se passe ! Les gamins sont en danger. Ils commencent par une bêtise, ‘on va dire ça sur lui’, mais ça va à une vitesse folle (…) Ça peut tuer quelqu’un, il faut faire très attention, c’est dangereux une rumeur", a-t-elle souligné. Sheila a confié avoir "gardé des séquelles" de ces ragots la concernant.