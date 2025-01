Le prince Harry face aux tabloïds: un nouveau procès sur des pratiques illégales s'ouvre à Londres

Le prince Harry se retrouve à nouveau face à la justice pour son combat contre les tabloïds britanniques. Un procès civil s’ouvre ce mardi 21 janvier à Londres contre deux publications du groupe de Rupert Murdoch, accusées d’avoir obtenu des informations sur sa vie privée par des moyens illégaux.

Dix semaines de procès pour faire la lumière

Ce nouveau chapitre judiciaire oppose le prince Harry au groupe News Group Newspapers (NGN), propriétaire des tabloïds The Sun et du défunt News of the World. Le duc de Sussex accuse ces journaux d’avoir eu recours à des détectives privés et à des pratiques illégales pour collecter des informations à son sujet, il y a plus d’une décennie. Le procès, prévu pour durer jusqu’à dix semaines devant la Haute Cour de Londres, ne porte cependant pas sur des écoutes téléphoniques, car le délai pour agir sur ce point a expiré.