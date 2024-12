Un palais somptueux: voici l’endroit où la famille royale britannique a célébré Noël

C’est un cadre plus qu’idyllique que la famille royale britannique a choisi pour passer les fêtes : le palais de Sandringham, construit au 18e siècle.

Et si l’extérieur a de quoi faire rêver, ce n’est pas forcément le cas de l’intérieur, selon le Daily Mail. En effet, le tabloïd explique que la décoration et l’ameublement ne datent pas d’hier. De plus, les lits à disposition seraient "à l’ancienne, avec des sommiers très grinçants".

À noter que, parmi les grands absents, on retrouvait le prince Harry et sa compagne, Meghan Markle.