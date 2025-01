"Être un repère pour les Belges": le JT de RTL info se réinvente pour le week-end avec des formats inédits et une ambition renouvelée

RTL info lance une refonte de son journal télévisé du week-end avec des formats revisités pour s’adapter aux attentes des téléspectateurs. Culture, approfondissement, actualité prospective: tout est pensé pour offrir une information à la fois riche et accessible.

Dès ce week-end, le journal télévisé de RTL info évolue avec un format repensé, comme l'explique Philippe Roussel, directeur de l'information : "Le JT du samedi sera calibré sur 30 minutes et proposera un mélange d’actualités chaudes et de sujets approfondis". Parmi les nouveautés, une rubrique dédiée aux dossiers suivis sur plusieurs semaines, ainsi qu’un résumé des grandes actualités de la semaine pour permettre aux téléspectateurs de mieux contextualiser l’information.

Le JT de 13h reste centré sur l’information chaude, sans empiéter sur le 19h. "Le 13h est dédié aux hot news et à des invités", explique le directeur de l’information.

Le dimanche, place à un format plus long, avec un journal de 45 minutes. Ce rendez-vous dominical vise à ouvrir sur la semaine à venir : "Le dimanche soir, c'est pour moi le premier journal de la semaine. Nous proposons une enquête et des sujets prospectifs pour anticiper les grands rendez-vous à venir". Il y aura également un volet politique avec le "Face à Buxant", un entretien d'une dizaine de minutes avec une personnalité, animé par Martin Buxant.

Cette refonte s’inscrit dans une réflexion sur les nouveaux modes de consommation de l’information. "Les Belges, comme partout ailleurs, s’informent désormais via les applications et la radio, et regardent moins la télévision. Nous devons donc leur offrir une vraie valeur ajoutée pour capter leur attention", analyse Philippe Roussel. Les études qualitatives menées par RTL info ont confirmé l’intérêt de ce changement: un pari audacieux pour une rédaction leader.

Une offre différenciée et ancrée dans la proximité

Avec cette nouvelle formule, RTL info mise sur une information qui se veut exhaustive, proche des préoccupations belges et ouverte sur le monde. L’équipe du week-end, menée par Michaël Miraglia, épaulé par Antoine Schuurwegen, incarnera cette nouvelle tonalité. "Nous souhaitons proposer une offre différenciée par rapport à la semaine, qui soit à la fois informative et enrichissante", conclut Philippe Roussel.

Ces ajustements marquent une évolution ambitieuse pour le journal télévisé du week-end, conçu pour devenir un véritable rendez-vous pour les téléspectateurs en quête d’actualité et d’analyse.